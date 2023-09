„Sellega asi piirdub!“ Näitlejanna Sarah Jessica Parker avaldab oma üllatusliku hommikurutiini

Näitleja ei poolda ühiskonna poolt loodud sotsiaalset konstruktsiooni ilust. „Mulle ei tundu, et mul iluga erilised suhted oleksid. See ei ole miski, millele ma palju mõtlen. Muidugi on ka minu elus loomulikult mõistlik annus edevust ja ego, mis käib edevusega koos, aga mul ei ole suurt huvi pühendada palju aega välisele. Ma ei hooli sellest piisavalt, et suuri muutusi teha või sellesse palju aega investeerida,“ räägib ta.