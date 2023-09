UUS SAADE | Hea tüdruk Anu Saagim: elus pole midagi hullemat, kui olla tavaline

„Headus on uus kurjus“ nagu Anu ütleb. Nagu ka valge on uus must ja 50aastased on uued 30sed. Kes ei usu, vaadake „Seksi ja linna“ uusi osi. Skandaalitari slogan võiks vabalt olla „Elus pole midagi hullemat, kui olla tavaline.“

„Hea tüdruk“ on väike kindaheide Anu ekskaasa raamatule „Paha poiss“. „Hea tüdruk“ on lood, mis on pikalt sees kriipinud ja mille välja ütlemine võib kaasa tuua verd, higi ja pisaraid. Anu koos ajakirjanik Piret Taliga võtab pulkadeks lahti naiseks olemise temaatika. Kas „vanadel“ naistel on Eestis elu? Miks saab vanusenumbrit öeldes naist nurka mängida. Anu on öelnud, et ei kavatse väärikalt vananeda. Mida see tähendab? Kümneid või sadu iluprotseduure kuniks kõrvad saavad pealael kokku?

Anu ja Piret panevad tanud pähe ja arutavad, millal, kes ja kuidas peaks titega skoorima, et kõik (ka kaabud) rahule jääksid... Selleks, et küsida, kas Eesti naine on hoorast iibepidur, süütu madonna või sünnitusmasin, ei pea olema just Pere Sihtkapitali küsitlusleht, seda suudavad ka Anu ja Piret. Muidugi räägivad nad meestest nende eludes - mölakast nunnupallide, huiarite ja peiariteni, onu Heinodest rääkimata. Miks Anu ei saanud kunagi valget pruutkleiti ehkki abielus jõudis olla kolm korda? Kas mehed, kasvõi naispoliitiku elus, on luksus või vajadus?

Lisaks selgub ka mida kõike Piret ei tea Soomest ja kuidas Anu suudab kõik Soome naised välja vihastada.

Miks tituleeritakse teda teiselpool lahte ettearvamatuks pahalaseks? Miks ta arvab, et voodiaeroobika on igal juhul kokkamisest ja koristamisest etem? Kas tõepoolest jääb kõiki reegleid järgides ilma kogu lõbust?

