Vee joomine ununeb pidevalt? Nii saad motiveerida end rohkem vett tarbima

Vedelikupuudus võib põhjustada organismi talitlushäireid. Selle tõttu on soovitatav juua päevas vähemalt 1,5 l vett. Ent hoolimata heast tahtest on sageli raske sellest kinni pidada. Siin on sulle lihtne nipp, kuidas juua vett ilma, et see sulle peavalu tekitaks.