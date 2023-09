Oluline teada! Levinud valuvaigistid võivad koosmõjus tõsiseid terviserikkeid põhjustada

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas asuva Benu Pargi apteegi proviisor Kerli Valge-Rebane soovitab ravimite ostmisel apteekriga konsulteerida ning kindlasti teistest tarvitatavatest ravimitest, toidulisanditest ja taimsetest preparaatidest apteekrile teada anda. „Apteekrile tuleks rääkida, millised on sümptomid, mis ravimeid juba varem on antud haiguse raviks kasutatud, aga ka seda, mis ravimeid kasutatakse muude, näiteks krooniliste haiguste raviks. Ka siis kui ostetakse ravimeid varuks, tasub öelda, kellele ravimeid soovitakse anda ja kas neil on kaasnevaid haigusi, mis vajavad muude ravimite kasutamist,“ rõhutab apteeker ja selgitab, et info on hädavajalik selleks, et apteeker saaks pakkuda sobivaima sümptomeid leevendava ja raviva lahenduse ning koostoimeid vältida.

Kui koosmõju on selline, et üks ravim nullib ära teise ravimi toime, siis ei saabu apteekri sõnul lihtsalt raviefekt ja probleem jääb kestma ja võib isegi süveneda. Selline olukord võib tekkida ka juhul, kui üks toimeaine kiirendab teise väljutamist organismist. „Näiteks kui tarvitada D-vitamiini, aga seda teha samaaegselt kohviga, siis organism ei omasta vitamiini ja see viiakse kehast imendumata välja,“ toob Valge-Rebane näite. Ta lisab, et ettevaatlik tasub olla ka piimatoodete ja kaltsiumiga, näiteks teatud antibiootikumide - doksütsükliin, tsiprofloksatsiiniga, puhul väheneb nii antibiootikumi toime.

Teine koosmõju variant on, et üks ravim mõjutab teise ravimi kehast väljutamist ja tekib üledoos. „Näiteks südameravimi digoksiini toime tugevneb kui samaaegselt kasutatakse maohappe produktsiooni vähendamiseks mõeldud omeprasooli. Nimelt omeprasooli tulemusel digoksiini väljutamine organismist väheneb ja tekib üledoosi risk, seda siiski pikemal kasutamisel ja rohkem ohustatud on eakad patsiendid,“ toob Valge-Rebane näite.

Kolmas variant koostoimete avaldumisest ongi apteekri sõnul kõrvaltoimete esinemise kasv, sest samade kõrvaltoimetega ravimite kooskasutamisel tõuseb kõrvaltoimete esinemise tõenäosus oluliselt. „Näiteks ibuprofeeni, diklofenaki või atsetüülsalitsüülhapet ehk aspiriini samaaegselt kasutades suureneb oluliselt risk seedetrakti verejooksu või haavandtõve tekkeks. Kõik kolm toimeainet mõjutavad verehüübimist ja sellest ka ühine kõrvaltoime.“ Analoogne juhus võib apteekri sõnul tekkida ka siis, kui kasutada erinevate tootjate sama toimeainega valuvaigistavat käsimüügiravimit. „Näiteks ibuprofeeni tablette turustavad meie apteekides üle seitsme erineva tootja, see tähendab, et pakendil olev nimetus on kõikidel erinev, kuid sisu tegelikult sama,“ kutsub apteeker üles enne tarvitamist tähelepanelikult toote toimeained üle vaatama.