Vau! „Barbie“ film tegi Margot Robbiest Hollywoodi kõrgeima palgaga naisnäitleja

Kuigi „Barbie“ film jõudis kinodesse tänavu suvel, oli juba eelmise aasta detsembris teada, et Margot Robbie sai filmis Barbie rolli kehastamise eest 12,5 miljonit dollarit. Sama suure summa, mis tema kaasnäitleja Ryan Gosling, kes mängis Keni nukku. Paraku ei ole selline palkade võrdsus Hollywoodis veel tavaline, ent see teenistus tegi Robbiest 2022. aasta enimteeninud naisnäitleja.

Nüüdseks on selgunud, et tänu filmi tohutule kassatulule, mis on praeguse seisuga üle 1,2 miljardi, ootab Robbiet suure tõenäosusega veel lisatšekk 50 miljonile dollarile. Ent näitleja ei ole ainus, kes lisatulu teenib. Ka filmi režissöör Greta Gerwingut ootab suure tõenäosusega boonus.