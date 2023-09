Soovid pilkupüüdvat stiilitunnetust? 7 nõuannet, kuidas oma soodsalt kallis väljanägemine saavutada

1. Vali suurepäraselt istuvad rõivad

See nõuanne võib mõndade jaoks tunduda ilmselge, aga teistele on see hea meeldetuletus. Kui rõivad on liiga kitsad, oversized või istuvad muudmoodi kehvasti, ei avaldu kunagi nende tõeline potentsiaal sinu seljas. Hea mõte on viia oma lemmikpüksid, kleidid ja teised enim kantavad riided õmbleja juurde, kes need sinu keha järgi parajaks teeb ja peagi ei ole su garderoobis enam asemed, mis on kõigile tehtud, vaid spetsiaalselt sulle.

2. Eelista minimalismi

Eks meil kõigil on omad põhimõtted, kuidas riietuda, aga minimalismi eelistamine aitab kahtlemata šikima mulje luua. See tähendab, et riietuses on vähem omavahel võistlevaid värve, erksaid printmustreid ja muid kaunistusi ning rohkem neutraalseid toone. Kui kahtled, siis eelista monokroomset komplekti ja tulemus saab olema tõeliselt šikk!

3. Ole ehetega tagasihoidlik

Eelista minimalistlikku lähenemist ka ehete puhul. Kui sa kannad pilkupüüdvat ja kaunistatud kaelusega pluusi, vali kaelakee asemel parem kõrvarõngad. Üks või kaks delikaatset ehet teevad su ülejäänud stiilile komplimendi.

4. Investeeri suurepärasesse mantlisse

Aasta teises pooles kanname pea alati oma riiete peal ka mantlit või jopet. Kui sul on kvaliteetne ja ilusa väljanägemisega ajatu mantel, muudab see kõik komplektid šikiks. Klassikalised valikud on must ja beež mantel.

5. Lisa vöö

Vöö on suurepärane aksessuaar, mis sobib väga paljude komplektide juurde. Olgu sul jalas teksapüksid ja t-särk või seljas väike valge kleit - klassikaline pruun vöö muudab mõlemad komplektid terviklikuks.

Allikas: The Everygirl