Tujutapjad! Naised avaldavad kõige tobedamad põhjused, miks nad on seksist keeldunud

Eks klassikaline seksist äraütlemise viis on lause „mul pole praegu tuju“, aga mõned naised on rohkem kujutlusvõimet mängu pannud, et oma partnerile ära öelda.

2012. aastal läbi viidud uuringust selgus, et üks seitsmest naisest on seksi vältimiseks kasutanud valet, et on menstruatsiooniaeg. Pole midagi öelda, eks ole see ju vana klassika.

Mumsnet foorumis jagasid naised aga veelgi põnevamaid vabandusi. Üks kasutaja tunnistas, et tõi vabanduseks värskelt tehtud võltspäevituse. Teine kasutaja kirjutas, kuidas tema sõbranna oli ennast välja vabandanud valega, et tal on midagi silmas ja see segab seksi nautimist.

Erilist vürtsi lisas diskussiooni kasutaja, kes kirjeldas, kuidas ta oli partnerile valetanud, et tal on kõhus paha ja pärast seda 20 minutit vannitoas istunud ja seal imelikke hääli teinud. Healthy Mummy blogis jagati aga muuhulgas vabandust, et nutikell on tühjaks saanud ja seega pole mõtet seksida, sest kaotatud kaloreid ei saa lugeda.

Uurides meeste käest, milliseid vabandusi on naised ettekäändena kasutanud, osutus populaarseimaks „ma pole praegu tujus“. Ent oli ka naisi, kes eelistasid filmi lõpuni vaadata ja teised väitsid, et on jõusaalist liiga kurnatud.

Populaarsed vabandused naiste suust olid ka günekoloogi vastuvõtt järgmisel hommikul, liiga palav magamistuba, äsja söödud vürtsikas toit ja duši all mitte käimine.

Allikas: The Sun