Naiste 7 erinevat orgasmitüüpi

1. Kliitoriaalne orgasm

Kliitoriaalne orgasm on üks levinumaid orgasme naistel. See saavutatakse kliitori stimuleerimise kaudu, mis on väike ja tundlik piirkond naise suguelunditel. Kliitor on võrreldav mehe peenisepeaga ja sisaldab tuhandeid närvilõpmeid. Kliitoriaalne orgasmi saavutamine võib olla väga intensiivne ja nauditav kogemus. Selleks võib kasutada sõrmi, suuseksi või erootilisi mänguasju, mis on spetsiaalselt loodud kliitori stimuleerimiseks.

2. G-punkti orgasm

G-punkt asub tupe eesmisest seinast umbes 5 cm sügavusel. Selle piirkonna õige stimuleerimine võib viia naised võimsate G-punkti orgasmideni. Paljud naised kirjeldavad G-punkti orgasme sügavama ja kestvama naudinguna kui kliitoriaalseid orgasme. G-punkti stimuleerimiseks võib kasutada sõrmi või spetsiaalseid mänguasju, mis on kujundatud selle piirkonna jaoks.

3. A-punkti orgasm

A-punkt asub sügavamal tupe tagaseinas ja selle stimuleerimine võib pakkuda intensiivset naudingut. See on vähem tuntud kui G-punkt, kuid mõned naised leiavad, et selle piirkonna stimuleerimine toob neile erakordseid orgasme. Selleks võib kasutada pikemaid ja kumeramaid mänguasju, mis võimaldavad ligipääsu A-punktile.

4. U-punkti orgasm

Uretraalne piirkond, milleni jõuab kusitikaudselt, on veel üks erootiline tsoon, mis võib pakkuda naudingut ja viia orgasmini. Õige stimulatsioon võib põhjustada üllatavaid tundeid ja orgasme. See võib hõlmata õrna kusiti stimuleerimist või erootiliste mänguasjade kasutamist, mis on mõeldud uretraalseks stimulatsiooniks.

5. P-punkti orgasm

Mitte ainult meestel, vaid ka naistel on eesnäärme piirkond, mida saab stimuleerida anaalseksi kaudu. Selle piirkonna õige stimulatsioon võib pakkuda erilisi orgasme. Paljud naised on avastanud, et anaalsete mänguasjade kasutamine või partneriga anaalseksi proovimine võib avada ukse uutele naudingutele.

6. Rinnanibuorgasm