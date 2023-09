Kas sina oled üks neist? Nutitelefonidega jäädvustatakse kõige rohkem just neid hetki

2000 täiskasvanud briti hulgas läbi viidud küsitlusest selgus, et 84 protsenti on jäädvustanud elu olulisemaid hetki läbi telefonikaamerate. Ometi tunnistasid 28 protsenti inimestest, et soovivad tagantjärele, et oleksid rohkem hetkes elanud, selle asemel, et seda kaameraga jäädvustada. Ja 60 protsenti vastasid, et elaksid need hetked võimalusel uuesti läbi ja seda seekord ilma kaamerata.

Tuli välja, et keskmiselt veetsid inimesed 20 minutit või rohkem olulisi hetki jäädvustades, selle asemel, et hetkedes päriselt kohal olla.

Seda kurvemad on faktid, et 40 protsenti inimestest tunnistas, et nad ei vaata just sageli telefoni salvestatud materjali ja 10 protsenti kinnitasid, et ei vaata seda pea kunagi.

Uuringut läbi viinud telefonifirma Motorola esindaja kommenteeris, et tulemused viitavad sellele, et inimesed on liigsest info tarbimisest väsinud, aga telefoni haaramine tähtsatel momentidel on muutunud väga loomulikuks. „On oluline jäädvustada tähtsaid hetki, aga on oluline nendes hetkedes ka päriselt kohal olla. Asi on tasakaalu leidmises,“ sõnas ta.

Ometi selgus uuringust, et 45 protsenti inimestest soovivad olla rohkem paindlikud ja kasutada telefoni ainult selleks, et teavitusi vaadata või mõned klõpsud teha ning siis telefon käest panna.

33 protsenti tõdesid rõõmsalt, et on sellel aastal telefonis vähem aega veetnud, kui eelmisel aastal, vähendades ekraaniaega 20 minuti võrra.

Top 10 hetked, mida britid telefonikaameratega jäädvustavad:

1. Aja veetmine looduskaunis kohas.

2. Ikoonilise vaatamisväärsuse külastamine.

3. Kui lemmikloom teeb midagi naljakat.

4. Kui armastatu oma sünnipäevaküünlad ära puhub.

5. Väljas süües toidupiltide tegemine.

6. Metslooma nägemine puhkusel olles.

7. Lapsesünd.

8. Kui lemmikbänd mängib lemmiklugu.

9. Lapse esimene koolipäev.

10. Armastatu pulmapäeval.

Allikas: The Sun