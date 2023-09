Seksuaalnõustaja Kristina Birk-Vellemaa: see, et naised algatavad vähem seksi on paraku tavaline

Vastab hinnatud ja tunnustatud seksuaalnõustaja ja sekspositiiv.ee looja Kristina Birk-Vellemaa:

„See, et naised algatavad vähem seksi ja tunnevad sellega seoses rohkem segadust, on paraku tavaline. Ja see ei ole nii mitte seetõttu, et „naised lihtsalt ongi sellised“, vaid seetõttu, et meid on sellisteks kasvatatud.

Esiteks on algatamine kultuuriliselt naistele justkui sobimatu, sest naiste ja tüdrukute huvi seksi vastu on olnud litsistatud ja labastatud. „Head tüdrukud seksi ei algata!“ Ja pikalt on suisa väidetud, et naised seksi väga ei naudi ka, mis on täielik jama muidugi.

Teiseks levib endiselt kummaline müüt, et naine peaks olema jahitav, mees jahtija. Aasta on 2023 ja sellised soostereotüübid võiks küll jätta sinna, kuhu need kuuluvad – ajalukku. Nauditavaid tegevusi võib algatada igaüks ja vahet ei ole, kas tegemist on teatrikülastuse, lauamängu või seksiga.

Kolmandaks on seksi algatamine miski, mis asetab meid väga haavatavasse seisu. Sest sellega kaasneb oht, et meile öeldakse ära, ja selle tundega on keeruline tegeleda. Asja võiks aga mõtestada hoopis niipidi, et partneri-poolne seksist keeldumine ei ütle midagi minu ihaldusväärsuse kohta ega pisenda minu väärtust, vaid vastupidi – ütleb seda, et ma olen turvaline inimene, kellele saab „ei“ öelda. Ja selliseks inimeseks olemine on üks tore asi. Olenemata soost ei pea (ega sageli olegi) inimesed alati seksiks valmis olema, sest enamasti eeldab see sobivat konteksti ja enesetunnet.

Sa ei ole katki, sa oled lihtsalt naine kultuuris, kus naistele on seoses seksiga sisestatud väga palju negatiivset. Sinu minevik ei defineeri aga sinu tulevikku.“

