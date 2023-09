Magamine, treening, seks ja söömine – neid tegevusi just sel ajal tehes saad parima tulemuse

Doktor Greg Potter, kes on kehakella teemal ekspert, selgitab, et meie kehal on oma sisemine rütm, mida nimetatakse tsirkadiaanrütmiks ja mis kordub umbes iga 24 tunni tagant. „Oma kehakellast arusaamine, et ajastada erinevaid tegevusi vastavalt sellele, näiteks päikesevalguse saamine, aktiivne olemine ja söömine ning valguse vähendamine õhtuti võib mõjutada kõiki terviseaspekte,“ ütles ta.