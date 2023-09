Aigi Vahing avastas, kuidas aeglustada vananemise protsessi: selle tulemusena on keha aktiivsem!

50. eluaasta saabumine ei tekitanud naises kriisi. Küll aga pani ta aasta varem tähele, et füsioloogilised protsessid on hakanud aeglustuma. „Märkasin, et aeglusega kaasnes tihke, raske tunne, venimine. Lähemalt uurides avastasin, et see on paljuski seotud kergelt käegalöömise ja seisakulaadsete tunnetega. Olen neid nüüd aasta jooksul vabastanud ja selle tulemusena on keha aktiivsem ja saab muutustega paremini hakkama.“