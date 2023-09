Pikaealisuse saladused: need on 4 asja, mis on ühist kõige pikema elueaga inimestel

Aga ilmselt oled kuulnud, et maailmas on olemas „sinised tsoonid“, kus inimeste oodatav eluiga on lausa 100 aastat. Need tsoonid paiknevad Jaapanis Okinawas, Costa Rical Nicoyas, Itaalias Sardiinias, Kreekas Ikarias ja Californias Loma Linda piirkonnas.