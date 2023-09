Miks voodis selg keeratakse? Eesti mees uuris välja: olen oma naise käitumist tudeerinud pikka aega

„See, et naised algatavad vähem seksi ja tunnevad sellega seoses rohkem segadust, on paraku tavaline. Ja see ei ole nii mitte seetõttu, et „naised lihtsalt ongi sellised“, vaid seetõttu, et meid on sellisteks kasvatatud,“ kirjutas artiklis seksuaalnõustaja ja sekspositiiv.ee looja Kristina Birk-Vellemaa. „Esiteks on algatamine kultuuriliselt naistele justkui sobimatu, sest naiste ja tüdrukute huvi seksi vastu on olnud litsistatud ja labastatud. „Head tüdrukud seksi ei algata!“ Ja pikalt on suisa väidetud, et naised seksi väga ei naudi ka, mis on täielik jama muidugi.“