Kaalu muudkui koguneb? Vaata järgi, kas sinu töö on süüdi, et kehakaal on oluliselt tõusnud

Tuleb välja, et töö võib tõesti olla põhjus, miks püksid kitsamaks muutuvad. Ja selles saame süüdistada tööstressi. Toitumisspetsialist ja treener James Ellis kinnitab, et stressil võib meie kaalule olla suur mõju. „Meie keha autonoomne närvisüsteem, mis kontrollib kehafunktsioone, ilma, et peaksime neile mõtlema, nagu näiteks hingamist ja südamerütmi, jaguneb omakorda kaheks: sümpaatiliseks närvisüsteemiks, mida teatakse, kui „võitle või põgene“ ja parasümpaatiliseks närvisüsteemiks, mis kontrollib puhke- ja seedimisfunktsioone.“

Jamesi sõnul peaks ideaalses maailmas valitsema nende vahel tasakaal ja võime ühelt närvisüsteemilt nö teisele üle minna. „Võitle või põgene oli kasulik siis, kui pidime tiigri eest põgenema, aga tänapäeva elus on see pidevalt aktiveeritud ja põhjustab meile pidevat stressi, mis väljendub pingetes tööl, kehvas unekvaliteedis ja halbades toiduvalikutes. See tähendab, et kui meie keha on hõivatud stressihormoonide tootmisega, on tal raske keskenduda seedimisele. See tähendab, et meil on keerulisem toidust vajalikku kätte saada.“