„Nii ebahügieeniline, et võttis lausa iiveldama!“ Eestlanna imeilus kohting päädis õhtu lõpus kerge fiaskoga

Rääkisime isegi juba teisest kohtumisest ning olin elevil, kuid enne äraminekut juhtus miski, mis pani mind nüüd kõiges sügavalt kahtlema. Ta tundub kohutavalt ebahügieeniline! Nimelt tahtis ta mulle oma telefonist näidata üht kassivideot, kuid see pidi kindlasti olema häälega. Olime veel kohvikus, ehk ta ei tahtnud volüümi väga kõvaks keerata, seega ulatas ta mulle oma kõrvaklapi. Hea oli, et juhtusin sellele pilgu viskama! Selle küljes oli nii palju kõrvavaiku, et ma tundsin, et joodud kohv tuleb kohe üles, nii hullult hakkas iiveldama. Keeldusin viisakalt ja ütlesin, et pean minema.