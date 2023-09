Kas nõustud? See Skandinaavia päritolu nipp võib päästa sinu suhte:

Kui sinagi oled väsinud keset ööd ärkamast, sest sul on külm ja partner on jälle teki endale krabanud, võib see meetod sulle abiks olla. Nimelt väidavad Skandinaavia päritolu magamismeetodi uskujad, et hea une tarbeks on vaja kahte tekki.

Veedame ju ligikaudu ühe kolmandiku oma elust magades, niisiis võiks see olla võimalikult mugav. Aga vahel võib voodi jagamine kallimaga olla kõike muud, kui mugav. Ent ära muretse, hea ööune nimel ei pea tingimata eraldi vooditesse kolima.

Meetod soovitab lihtsat lahendust - magamistoas peaks olema kaks tekki, nii et kummalgi partneril oleks oma tekk. Ideaalis peaks mõlema inimese tekk olema volditud pooleks. Ja veel enne, kui hakkad muretsema, kuidas kaks tekki magamistoa esteetilise välimuse ära rikuvad, siis siinkohal aitab voodikate, mis tekid kenasti ära varjab.

Rootsi päritolu TikToki kasutaja Cecilia Blomdahl selgitab, et tänu sellele meetodile saavad mõlemad osapooled käituda tekiga just nii isekalt, kui soovivad. Kui ühel partneril hakkab öösel tüüpiliselt külm ja teisel palav, saab oma tekki vastavalt sättida, ilma et peaks partnerit häirima.

Ka teine TikToki kasutaja Mishal kiidab meetodit, sest see on nutikas nii paaridele, kus üks pool kipub olema rahutu unega, aga sobib ka sellisel juhul, kui partnerid eelistavad öö jooksul erinevates asendites magada, ilma, et keegi peaks jala või käe teki alt välja panema.

Kaks tekki annavad teile paarina võimaluse kaisutada, aga uneajal segamatult magada. Ainus miinuspool? Korraga kulub rohkem voodipesu.

allikas: Bustle.com