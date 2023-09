Tüdinud mees: mu naine soovib seksida vaid teatud juhul ja olen proovinud kõike, et tuju ka teisti tekitada

„Ta ütleb mulle, et ma näen hea välja ja kui väga ta mind armastab, kuid tundub, et seks pole tema jaoks suurem asi, kui ta pole pole just enne paari klaasikest võtnud.

Oleme mõlemad 33- aastased ja oleme abielus olnud kaheksa aastat. Töötame täiskohaga ning meil on lapsed nelja- ja kaheaastased. Aitan teda võrdselt nii majapidamistöödega kui ka laste eest hoolitsemisega. Elu on meie mõlema jaoks hektiline ning viimasel ajal olen märganud, mu naine tundub lõõgastuvat alles pärast paari klaasitäit.

Ma tahan meie seksuaalellu sädet tagasi saada, ilma et alkohol peaks alati selleks „võtmeks“ olema. Olen proovinud talle tuju ka teisti tekitada, kuid tundub, et miski muu ei aita. Kardan, et sellise tipsutamisega näitab ta halba eeskuju ka meie lastele.“

Vastab The Sun suhtenõustaja Deidre:

„Tõenäoliselt aitab paar klaasikest veini teie naisel lõõgastuda ja end voodis vabamaks lasta, aga ma mõistan teie muret. Võib olla on asi selles, et teie naine on kaotanud peale lapse saamist oma enesekindluse ja ei tunne end enam oma kehas nii mugavalt kui varem?

Naised tahavad tunda, et neid ihaldatakse, nii et andke talle kogu päeva jooksul teada, kuivõrd ta teid köidab, ja kinnitage talle, et peate teda imeliseks.“