Päike enam juukseid ei kahjusta, aga nüüd valitsevad muud ohud. Juuksur selgitab sügisese juustehoolduse põhitõdesid

„Sügise pluss on see, et päike enam juustele liiga ei tee. Kuid olenemata sellest ja valitsevatest trendidest peab nüüd hakkama neid talveks ette valmistama: kõvasti niisutama, kasutama õlisid, seerumeid ja turgutama maskidega. Sest kui juukses pole piisavalt niiskust ega toitu, muutub see hapraks ja hakkab murduma. Edasi aitavad vaid teravad käärid.“