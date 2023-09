Loodusterapeut ja joogatreener Mai-Liis Kivistik sõnab, et igaühel on võimalik kodus endale valmistada omaenda looduslikke kosmeetikatooteid. See annab täieliku kontrolli kasutatavate koostisosade üle, võimaldades vältida sünteetilisi kemikaale ja potentsiaalselt allergiat tekitavaid aineid. Lisaks on see ka kordades soodsam kui poest osta.