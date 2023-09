Voodielu on jäänud soiku? Just seda kavalust kasutavad ka seksterapeudid oma suhetes

Seksterapeut ja psühholoog Aline Zoldbrod tõdeb, et soovitab nii klientidele seksi planeerimist graafikusse, kui on ka ise seda tehnikat suhetes kasutanud.

Tähtis on oma graafik sättida seksi ümber nii, et aeg linade vahel oleks prioriteet. See tähendab, et mõlemad partnerid teaksid ja oleksid nii emotsionaalselt kui füüsiliselt valmis ja seksist huvitatud.

Jah, seksi planeerimine spontaansuse asemel võib küll kõlada ebaromantiliselt, aga sellest on päriselt kasu. Esiteks saab nii kindel olla, et leiate ka päriselt intiimsuseks aega. Tänane elutempo on nii kiire ja meie mõtted pidevalt erinevate kohustustega hõivatud, et vahel on raske asjad tehtud saada. Kõik, mida me endale ei planeeri, võibki jääda toredaks ideeks.

Teine boonus seksi planeerimise juures on teadlikum lähenemine oma elule. Näiteks vähesed meist tahavad pärast rasket õhtusööki intiimsusi nautida. Pigem soovime lihtsalt magama minna või kannatame koguni seedeprobleemide käes. Kui aga olete partneriga teadlikud, et teil on selleks õhtuks magamistoas plaanid, teete oma valikuid teadlikumalt ja sellest lähtudes.

Ja viimane suur boonus seksi planeerimise puhul, eriti naiste jaoks, on ootusärevus ja võimalus viia ennast õigesse meeleollu.

Kui oled näiteks väikeste laste ema või on tööl kiired ajad, võib keeruline olla ennast argirutiinist välja lülitada, et oma vallatu pool „mängima lubada“, kuid kui sul on aega ettevalmistusteks, saad seda teha teadlikult. Mediteeri, tee trenni, loe erootilist kirjandust, mõnule vannis või tee midagi muud, mis aitab sul õiget meeleolu luua.

Pole midagi paremat, kui oodata kallima kojutulekut, kui tead, mis juhtuma hakkab ja oled selleks valmis.

