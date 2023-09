Ootamatult lennukist armastuse leidnud mees: äkitselt oli mul võimalus seitse tundi selle kauni naise kõrval istuda!

„Ma mõtlesin, et seda ma küll nüüd ei tahtnud, aga kui teda nägin, muutsin arvamust ja olin kindel, et sellest tuleb hea lend,“ jagab naine. Daniel aga ei suutnud oma õnne uskuda, kui nägi, et ta pandi istuma selle sama atraktiivse naise kõrvale, keda ta juba enne lennujaamas oli silmanud. „See oli naljakas, sest ma märkasin teda lennujaamas ja mõtlesin, kui ilusa naisega on tegemist. Äkitselt oli mul võimalus seitse tundi selle kauni naise kõrval istuda!“ Pika lennu vältel rääkisid nad oma eludest, hobidest ja ühisest huvist reisimise vastu. Tegemist oli Danieli esimese reisiga Euroopasse, nii et teda huvitasid väga Sasha kogemused, kes oli juba Pariisis õppinud ja muljalgi Euroopas ringi reisinud. „Me rääkisime kohtadest, kuhu tahame minna,“ meenutab naine. „Olles umbes tund aega lennanud, mõtlesin endamisi, et selle mehega ma abiellun. Kohe, kui lennuk maandus, saatsin oma sõbrannale sõnumi, et kohtusin just lennukis oma tulevase abikaasaga.“ Sasha usub, et määravaks sai see, kui lihtne oli neil omavahel suhelda. „Ta oli väga rahulik.