Teoorias teadsin ma väga hästi, kuidas kaalu langetada ja mis selle jaoks teha vaja on. Praktikas oli olukord aga keerulisem ja iga kaotatud kilo tuli kahekordselt tagasi,“ meenutab naine. Ta lisab, et kogu nõiaring oli lõpuks nii väsitav, et tuli otsustada kirurgilise sekkumise kasuks.