FOTOD | Isa piiritu armastus oma tütre vastu rõõmustas tuhandeid inimesi. „Vot see on isa suure algustähega!“

Üks väike tüdruk palus oma isal filmi vaatamise ajaks samuti midagi roosat selga panna. Isa aga otsustas tütre soovi täita eriti ekstravagantsel moel - pannes selga roosa pluusi, seeliku ja kübara ja riietudes ise nagu Barbie.

„See oli spontaanne idee ja mu naine aitas seda ellu viia,“ meenutab mees, kes poleks arvanud, et selliselt riietudes jõuab ta meediasse ning saab inimestelt niivõrd palju positiivset vastukaja. Tema tütar oli õnnest arust ära ning isa loodab, et see on žest, mis jääb tütrele pikaks ajaks meelde.

„Eks ma veidi kartsin ja häbenesin ka niimoodi välja minna, kuid mu tütre reaktsioon oli igati seda väärt. Ja ma tõesti poleks oodanud, et nii paljud inimesed reageerivad ülipositiivselt ja et selle riietusega jõuan ma veel meediaväljaannetesse,“ selgitab Eleazar, kellelt palusid teised kinokülastajad, et saaksid mehega koos pilti teha, kui perekond Barbie filmi esilinastusele saabus.

„Vot see on isa suure algustähega - oma tütre õnne ja rõõmu nimel kõigeks valmis!“ olid kommenteerijad mitmetes väljaannetes enamasti positiivsed.

Eleazar kinnitas, et roosa kandmine ei tee temast vähem meest ning ta on rõõmuga valmis täitma oma tütre erinevaid soove. „Olen valmis kõigeks, et näha teda siiralt naeratamas!“

Allikas: Brightside