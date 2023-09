Grete Griffin tütardele Instagrami kontode loomisest: sooviksin koguda neile jälgijaskonna selleks ajaks, kui nad ise asja üle võtavad

Sotsiaalmeedia, mis paari kokku tõi, mängib tänini Grete elus märkimisväärset rolli, pakkudes muu hulgas vaimukaid klippe koos Robertiga (Robert Griffin- Grete abikaasa toim.). „See tuli lambist! Kolm aastat tagasi ma isegi ei mõelnud Tiktokile. Siis tegin seal konto ette­võttele, et postitada trennivideoid. Ükskord filmisin naljaka video Robertiga, kui ta läks ülikonnaga tööle, ja panin üles. Järgmisel hommikul oli sel miljon vaatamist! Mõtlesin, et misasja. Sealt see loll meelelahutus tuli,“ muigab Grete.

Ka kõigil Grete tütardel on Instagrami kontod, mis võib üllatada paljusid eestlasi, kes lapsi sotsiaalmeedias näidata pelgavad. Gretele on see hoopis investeering laste tulevikku. „Sotsiaalmeedia on ju tänapäeval kuningas ja sooviksin koguda neile jälgijaskonna selleks ajaks, kui nad ise asja üle võtavad. Kui nad seda ei taha, võivad kontod ära kustutada. Aga kui nad soovivad hakata millegagi raha teenima, on neil platvorm selleks juba üles ehitatud. Ma ei tea muidugi, kas siis enam Instagram üldse veel olemas on.“