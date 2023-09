Saatuse keerdkäigud? Egiptusesse murtud südant ravima läinud naine kihlus 10 päeva pärast kohaliku mehega

„Lähed Egiptusesse, et ravida murtud südant peale lahkuminekut... Kuid kohalik giid võtab su jalust nõrgaks, teeb sulle kümne päeva pärast abieluettepaneku, sa võtad selle vastu ja see on kõige parem otsus su elus,“ jagas Gina oma mõtteid.

„Saan aru, et see oli väga rutakas ja spontaanne otsus, aga kui tunne on õige, siis peab ennast usaldama. Mu perekond oli sellest kuuldes šokis, kuid nüüdseks, kui oleme juba mitu aastat õnnelikus abielus olnud, on nad õnnelikud, sest mina olen õnnelik. Nii et vallalised naised, olge puhkusereisile minnes ettevaatlikud - mitte kunagi ei tea, mis juhtuda võib!“