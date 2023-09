„Ta on ainult sõber!“ Neli ohumärki, mis viitavad, et see on vaid kulunud lause

See on täiesti okei, kui keegi, kes on paarisuhtes suhetes, suhtleb sõpradega – olenemata sellest, kas need sõbrad on naised või mehed. Naist, kes on kindel iseendas, oma võimetes ja väärtuses, see tavaliselt ei häiri. Kuid mida teha siis, kui sisetunne viitab sellele, et pelgalt „sõpruseks“ seda suhtlust varsti pidada enam ei saa? Millal on aga mõistlik oma suhte pärast muret tunda?