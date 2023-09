Lauljanna Eleryn Tiit suhte purunemisest: olin enda peas mõelnud välja ideaalid, kuidas mu elu läheb

„Olin enda peas mõelnud välja ideaalid, kuidas mu elu läheb. Olen küllaltki suur romantik. Pettusin armastuses. Kahjuks nägin, et armastuses ja suhtes on nii palju muid faktoreid, mis hakkavad rolli mängima. Mingil hetkel on inimesed koos, aga siis minnakse laiali. Kõige tähtsam on, et mõlemal oleks hea olla. Kui tee ei ole loodud koos käimiseks, tuleb lahti lasta. Midagi ei saa sundida. Elu tuleb vahele! Alguses oli küll raske sellega leppida, kuid olen üle saanud ja pettumuse läbi kasvanud. Olen mõistnud, et elu ei ole must ja valge, on nii palju muid värve ka. Üks hetk on palju ühist ja järgmine hetk ollakse lahku kasvanud ja see on ka okei. Peame oma kogemusi ja õppetunde saama erinevatelt inimestelt ega pea hoidma kinni algsest mõttest, kuidas arvad, et su elu läheb.“