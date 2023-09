VIDEO | Naise reaktsioonid toitudele, mida ta elukaaslane endale valmistab: mida kauem ma vaatan, seda naljakam on

"Tomatipasta kalapulkadega... Ilma kalapulkadeta oleks see ju täiesti tavaline toit,“ alustab naine rääkimist, lisades, et sellele toidule annaks ta hindeks siiski 4,5 punkti, sest kõik tundub ikkagi söödav.

„Mu ema koer sööb sarnast snäkki. Mida kauem ma vaatan, seda naljakam on“ ei suuda Lucy lõpetada naermist järgmise pildi üle, kus taldrikul on kaks Frankfurteri viinerit ja väike kogus tomatiketšupit. Naine möönab, et lapsepõlves sõi ta isegi sarnast snäkki ja seega saab leidlik lahendus temalt 5 punkti.

Nii hästi ei lähe suurel taldrikutäiel, kuhu on kokku klopsitud hunnik erinevaid toiduaineid, mis naise meelest kohe üldse omavahel ei sobi ja seega on hindeks ümmargune null. Video lõppu jättis naine aga kõige humoorikama vaatepildi - võileib, mille sisuks on kiirnuudlid. Ka selle hindas naine suure ümmarguse nulliga.