Rõõmustav teadmine paljude naiste jaoks. Teatud märgid kinnitavad, et oled koos tõelise mehega, mitte poisikesega

1. Poisikesed tahavad ainult lõbutseda, mehed investeerivad oma aega ja energiat, et olla koos naisega, kes on nende jaoks tähtis. Ühel hetkel mõistab iga mees, et ühes suhtes olemine on palju parem, kui mitme erineva naise järel jooksmine. Mees tahab ühte naist, poisike tahab pikka nimekirja neist, kelle ta on endale saanud. See on nagu mäng tema jaoks.

2. Poisike teeb sulle komplimente selleks, et sind endale saada; mees aga teeb sulle komplimente selleks, et sa end hästi tunneksid

3. Poisike elab ainult päev korraga; mees teeb rasket tööd, et kindlustada enda ja oma naise tulevikku. Poisikesed mõtlevad ainult pidutsemise ja lõbutsemise peale, mehed teevad tööd, et ehitada üles paremat tulevikku. Mehel on tulevikuplaanid, poisike aga ei tea, mida ta samal aastalgi ära teha tahaks. Kui mehel tekivad probleemid töö juures, otsib ta lahendusi, poisike aga põgeneb esimeste raskuste juures.

4. Poisikesed tunnevad hirmu tarkade naiste ees, mehi aga stimuleerivad intelligentsed naised. Kui poisikesel pole veel endal aru peas, ei leia ta ka enda kõrvale tarka naist.

5. Poisike annab lubadusi, millest ta kinni ei pea, mees aga mõtleb enne, kui ta midagi ütleb ja peab oma lubadustest kinni.

6. Poisike alandab sind, mees aga julgustab ja toetab. Poisike teeb sulle selgeks, et sa ei ole piisavalt hea tema jaoks. Mees aitab sul ennast ületada ja austab sind.

7. Poisikesel ei ole prioriteete, mees aga teab, mis tema jaoks on tähtis ja teeb sinust oma prioriteedi. Mees teeb seda, mis on tähtis tema lähedastele, poisike teeb seda, mis on tähtis ja kasulik temale endale kõigepealt.

8. Mees võib rääkida oma tunnetest, poisike on liiga uhke, et seda teha. Meest ei pea paluma, et ta ütleks, kas ta naist armastab või mitte. Ta on tähelepanelik ja hooliv. Kui midagi on korrast ära, siis teab ta, kuidas sellest rääkida. Poisikest peab aga paluma, sest ta on liiga uhke selle jaoks, et oma tundeid välja näidata. Tema jaoks on see märk nõrkusest.