Meestearstid levinud probleemist: need on peamised elustiili harjumused, mis põhjustavad meeste viljatust

ITK Viljatusravikeskuse meestearstid kommenteerivad rasestumist mõjutavaid elustiilivalikuid ning soovitavad lapsesaamise eesmärgil elada tervislikult ja tasakaalukalt. „Aga mõelda tasub ka sellele, et kui laps on juba sündinud, on vajalik, et isa oleks terve ja jaksaks oma last kasvatada,“ ütleb dr Aleksander Trošin.

Kõik algab hormonaalsest tasakaalust ning ekstreemsused ja tervist kahjustavad tegevused võivad endaga kaasa tuua kahju, mille mõju on pikaajaline. „Viimaste ülevaateartiklite järgi – 12 kuud on see aeg, mil normaalne spermatogenees taastub. Kui naine ja mees on mõlemad 30ndate eluaastate lõpus, siis üks aasta ootamist võib olla äärmiselt pikk aeg.“

Põhjused, miks paaridel rasestuda ei õnnestu, on alati individuaalsed. „Nagu öeldud, umbes pooltel juhtudel on põhjus naises, kuid senisest rohkem tuleb tähelepanu pöörata ka meeste tervisele ja elustiilile, kus mõned äärmuslikud harjumused võivad olla viljatuse põhjuseks,“ rõhutab arst.

Rasvumine ja suur ülekaal

Üks kõige rohkem teada-tuntud põhjuseid, miks elustiil rasestumist takistab, on partneri suur kehamassiindeks. Dr Trošin nendib, et see on tõesti nii ja selgitab, mis on vaja kaalus alla võtta: „Kui on tegu suure ülekaaluga, siis kõhuõõne organite ümber koondunud rasvkudedes hakkab testosteroon muutuma östrogeeniks. Tulemuseks on testosterooni ehk meessuguhormooni vaegus, mis viljakust tõhusalt langetab.“

Ta kiidab mehi, kes pere loomise eesmärgil on leidnud endas motivatsiooni kaalu alandada. „Meil on kogemusi, kõige paremad tulemused saadakse ikka, kui inimene ise kaalulangetusega olukorda panustab. Näiteks 170 kg pealt 40 kg alla võttes – mehe tervislik enesetunne paraneb ning ka seemnerakkude näitajad tõusevad oluliselt. Jah, seda ravi saab toetada ravimitega, kuid vaid teatud perioodi jooksul, sest testosteroonitaseme tõstmine samal ajal võib langetada mehe organismis östrogeeni taseme kriitiliselt madalale, mis võib tekitada osteoporoosi ehk luude hõrenemist.“