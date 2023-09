HEA TÜDRUK | „See oli kurb ja vastik.“ Anu Saagim avameelselt: läksin mehele nii, et ma polnud kordagi meest näinud

Ameerika unelmat, „Dallast“ ja „Dünastiat“ ta sealt eest ei leidnud. Küll aga koges verd, higi ja pisaraid ning pidevat hirmu, et Soome Kaitsepolitsei ta esimese laevaga ENSVsse tagasi saadab. Sest mida see Ida-Euroopa ryssä seal siis muud teha oskab kui hotellibaarides end müüa.

Või kuidas ta peale kiiret lahutust vihma käes räästa alla sattus, töö leidmiseks räigelt valetama pidi ja lihapirukaid nosides paiste läks. Ning miks bravuuritar turri läheb, kui talle Lohja linna külje all asuv Sammati bensiinijaam meenub, ise samal ajal Tallinnas luksusliku Tesla rooli keerates.

Kas selleks, et mehes rüütel äratada, tasub alati õrn pisar poetada? Miks tundub vahel, et ilusa tüdruku elu on pooleldi lihaturg ja pooleldi moelava? Miks peavd eesti naised endale munad kasvatama? Kas soome naised ärrituvad veel tänagi, kui kontsakingades ja kehakumerusi rõhutavas kostüümis kahemeertriste jalgadega virolaist Tallinki laevalt maha astumas näevad?