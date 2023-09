Aeg on hakata D-vitamiini juurde võtma. Teeme selgeks, mis on õige kogus ja mis juhtub üleannustamisel

Apteeker selgitab, miks D-vitamiin organismile oluline on ning mida toidulisandite tarvitamisel meeles peaks pidama.

Benu Elva Tervisekeskuse apteegi proviisori Marget Raukase sõnul on Eesti füüsikud uuringutega kindlaks teinud, et meie laiuskraadil tekib D-vitamiini sünteesiks vajalik UV-tase alates aprilli keskpaigast ja vältab septembri keskpaigani. „Seega ainult neli kuud kaheteistkümnest võime loota looduslikule vitamiini allikale ning sedagi eeldusel, et nahk on päikesekiirgusega otsekontaktis,“ lisab Raukas.

D-vitamiin täidab proviisori sõnul mitmeid rolle, neist peamine on organismis piisavas koguses kaltsiumi ja fosfori hoidmine, et luud oleksid tugevad. „D-vitamiini puudusel omastab keha toidust väga väikese osa neid mineraale ning tekib oht, et luustik, küüned ja juuksed muutuvad hapraks ja kergesti murduvaks,“ selgitab Raukas vitamiini puuduse tagajärgi.

Lisaks on tema sõnul D-vitamiin seotud väga paljude terviseprobleemide ja -riskidega ning aitab ennetada hammaste lagunemist, luumurdude tekkimist, vanemaealistel osteoporoosi ehk luuhõrenemise teket, aga ka vähendab südamehaiguste, kõrge vererõhu, diabeedi ja vähiriski. Lisaks osaleb D-vitamiin keerulises immuunsüsteemi protsessis ning muudab vaimselt tugevamaks.

D-vitamiini taseme hoidmiseks pole toidulisanditest kellelgi pääsu

D-vitamiini annus sõltub mitmetest teguritest, näiteks vanus, elustiil, toitumine, kaasnevad haigused või kasutatavad ravimid. Ent regulaarne D-vitamiini tarvitamine on apteekri sõnul vajalik kõigile sihtgruppidele. „Lisaks on paljud töökeskkonnad siseruumides ning see omakorda takistab igapäevase vajaliku D-vitamiini doosi saamist,“ rõhutab apteeker ja soovitab täpse pildi saamiseks anda 1-2 korda aastas vereproov D-vitamiini taseme kindlaks määramiseks.