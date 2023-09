Okei või ei? „Käime mõlemad mehega tööl, aga enamik koduseid töid on minu õlul. Ma lihtsalt ei suuda enam!“

„Käime mõlemad mehega tööl, aga enamik koduseid töid on minu õlul. Ma lihtsalt ei suuda enam! Suvel on kuidagi lihtsam, mitte et mees siis rohkem kodus aitaks, aga siis pole laste koolikohustust, millega tegeleda. Olen meie majas kodutööde ja laste osas valitsevat ebavõrdsust korduvalt mehega teemaks võtnud, aga saanud vastuseks ainult õlakehituse, et temal on tunduvalt raskem töö, seega vajavat tema ka rohkem puhkust. See olukord ei saa enam jätkuda.“