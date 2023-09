Ema uurib: 50 eurot lapse klassikaaslasele sünnipäevakingiks? Kas põnnid või nende vanemad on aru kaotamas?

„Nüüd algas jälle kool ja sellega ka klassikaaslaste sünnipäevakutsed. Esimene sünnipäev toimubki juba sel nädalavahetusel ja minu viiendas klassis käiv poeg väitis, et nüüd on normaalne, kui panna ümbrikusse 50 eurot ja see sõbrale kinkida. Minu ehmunud hüüatuse peale, et seda on kohe kindlasti liiga palju, minu hinnangul on 15–20 eurot maksimaalne summa, vihastas laps väga ja ütles, et teda hakatakse narrima, sest siis on ta ainus, kes nii vähe raha kingib.

Kas 50 eurot on nüüd laste jaoks uus normaalsus!? Ilmselgelt ei ole ma nõus sellist summat välja käima. Mul on kaks koolis käivat last ja kui mõnel kuul juhtub sõprade sünnipäevi neil kahepeale kokku olema näiteks viis, siis see tähendaks ju 350 eurot pelgalt laste sõprade kinkidele. Kas põnnid või nende vanemad on aru kaotamas? See ei ole normaalne. Loomulikult ei anna ma oma lapsele 50 eurot, et ta saaks seda oma sõbrale kinkida, olgu ta kui vihane kui tahes. Aga see olukord pani mind lihtsalt mõtlema. Mis rahasummasid või milliste summade eest kingitusi on praegu mõistlik lastel omavahel teha?“