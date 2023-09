Pööra pilk kollageeni poole! Just need muutused kehas annavad märku, et seda olulist ainet on vähevõitu

Kollageeni vähenemine ei paista vaid näost, kehagi saab seda tunda. „Kuna nahk on vähem elastne ega varja enam enda all toimuvat, muutuvad tselluliit ja venitusarmid nähtavamaks.“ Kosmeetik lisab, et ka tugevate küünte ja juuste jaoks on kollageen ülioluline, sest mõlemad koosnevad samast ainest ehk keratiinist. „Kollageen aitab kaasa keratiini tootmisele organismis, nii et kui küüned on kihilised ja nõrgad või juuksed langevad välja, pööra pilk kollageeni poole.“