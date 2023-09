Aga mis saab siis, kui mees ei ole selles just eriti osav? Üritab küll, aga tema tehnika ei toimi? Ja päris otse ei taha ka öelda, et aitäh kallis selle toreda ürituse eest, aga ma ei jõudnud mitte kuskile ja kui sa niimoodi edaspidi jätkad, siis ma ei jõua ka? Õnneks on mõned lihtsad nõksud, mida saame naistena ise ära teha, et meest paremini suunata, et ta oskaks solvumata kinkida lõpptulemusel erakordse orgasmi.