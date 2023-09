Olete koos olnud mõne kuu või 10+ aastat? See õnneliku suhte valem täiustab kõiki paarisuhteid

„Ma hindan seda, mida sa teed minu jaoks.“

Kui sa näed, et teine inimene on spetsiaalselt sinu jaoks midagi teinud, siis näita välja, et see sind liigutab, ükskõik, kui lihtsa ja elementaarse asjaga ka tegu ei ole. Täna oma kaaslast. Selle asemel, et hõõruda iga päev teisele kõiki tema eksimusi ja puudusi nina alla, räägi rohkem sellest, mida ta hästi teeb. See ei nõua sinult palju, aga muudab teie omavahelist suhet kohe paremaks.

„Ma tahan sinu arvamust kuulata.“

Igas suhtes tuleb ette möödarääkimisi ja arusaamatusi. Kui sa kuulad oma kaaslase ära ja lased tal oma arvamust avaldada, aitab teid palju rohkem, kui sa seda arvad.

„Ma tahan sind paremini mõista.“

Ka see võib muuta teie omavahelist suhet paremaks, aidates sul mõista paremini tema vaatenurka ja mõista samuti seda, mis pani teda nii reageerima. See aitab teil lahendada oma konflikte.

„Mul on kahju, anna andeks.“

Vaidluste ja tülide puhul on mõlemal kaaslasel oma osa süüd. Tunnistades oma süüd ja vabandades, hoiad sa suuremaid probleeme ära.

„Ma olen sinu jaoks olemas, ära seda unusta.“

Tuleta oma kaaslasele meelde, et sa oled tema jaoks olemas, et sa toetad teda ja ei jäta teda maha. See tekitab turvatunde, mis on väga vajalik.

„Ma hindan sind väga.“

Tähtis on öelda, et sa teist armastad ja sama tähtis on öelda, et ta on sinu jaoks kallis ja et sa teda hindad ning väärtustad. Teise inimese hindamine tähendab seda, et sa võtad teda sellisena nagu ta on ja näed temas head.

„Ma annan sulle andeks.“

Andeks andmine ei ole alati nii lihtne, ometi on see vajalik, sest see aitab paaril edasi minna parema tuleviku suunas.

„Teeme midagi toredat.“

Väga vajalik on leida hetki, et koos naerda ja teha midagi toredat, see aitab hoida pingeid eemal ja tuletada meelde, et teie suhe on tugev ja peab kõigele vastu. Selle asemel, et tülitseda, tehke midagi toredat.

„Ma armastan sind.“

Kõige parem lause on muidugi see, kui sa ütled oma kaaslasele, et sa teda armastad.