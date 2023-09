Tõenäoliselt on püstitatud küsimus vägagi tuttav mure paljude jaoks. Kui varasemalt jõuti päeva jooksul lisaks tööl käimisele palju ära teha, näiteks trennis käia, lastega tegeleda, kallima kaisus veel mõni filmgi ära vaadata, siis nüüd on tunne, et päev on jälle märkamatult õhtusse jõudnud. Ja midagi erilist pole saanud ära teha. Nädalad ja kuud mööduvad ning tekib tunne, et selles lõputus oravarattas ei saagi aega maha võtta, et hetke nautida. Eestlanna Kairi (30) tundis end pikka aega samamoodi, kuid sai lõpuks näpu peale - mis on tema igapäevased suurimad ajaröövlid ja kuidas ta kahe lihtsa muudatusega võitis endale igasse päeva juurde mitu tundi.