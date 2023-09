Hädas mees: sügise alguses esines mu naine ootamatult ebameeldiva teadaandega. Mida ma nüüd tegema peaksin?

„Mu elukaaslane on alati olnud selline naine, kes peab väga lugu raseerimisest ja talle meeldib olla igatepidi sile. Mulle meeldib ka, et tal selline tõekspidamine on. Kuid nüüd, septembri alguses, teatas ta ühel päeval, et on jalgade raseerimisest tüdinenud ja nii hea, et on sügis, saab kogu aeg teksadega käia ja ainult vahel harva raseerida. Nüüd ta siis polegi peaaegu kaks nädalat seda teinud ja kui ta õhtuti oma jalad mulle sülle viskab, et näe, masseeri, on natuke ebameeldiv.