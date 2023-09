EMO-s töötav arst avaldab: on kolm toitu, mida ma kunagi ei söö, sest tahan vältida toidumürgitust

EMO-s töötav arst dr. Gabe jagas oma TikToki kanalil videot, kus ta selgitab, mis on need kolm toitu, mida tema iga hinna eest väldib, sest neid süües on üpris suur risk saada toidumürgitus.

1. Toores küpsisetainas

„Praegu on populaarsed jäätised, mis sisaldavad küpsisetainast. Need on tavaliselt ohutud, kuna jahu on kuumtöödeldud ja munad on pastöriseeritud,“ ütles dr Gabe.

Aga toore küpsisetaigna söömine, mis on ise kodus tehtud ja ootab küpsiste vormimist ning ahjuminekut, on tema sõnul suur EI – toorjahu võib sisaldada E. coli bakterit ja toorest munast võib saada salmonelloosi.

2. Toorpiim

Arst paljastas, et ta on täheldanud „trendi“, kus paljud patsiendid tulevad EMO-sse just pärast toorpiima tarbimist.

„Toorest pastöriseerimata piimast valmistatud toidud, nagu näiteks juustud, tekitavad salmonelloosi ja E. coli mürgistuse ohu,“ ütles ta. Toorpiima tarbides võid kannatada kõhulahtisuse, kõhukrampide ja oksendamise all.

3. Toored austrid

Dr. Gabe jagas, et paljud inimesed võivad temaga eriarvamusele jääda või ärrituda, kuid toorete austrite söömine võib olla ohtlik.

„Austrid neelavad oma keskkonnast palju kahjulikke baktereid, sealhulgas vibriot, mis võib põhjustada tõsist toidumürgitust. Ma tõesti sööksin austreid ainult siis, kui need on täielikult läbiküpsetatud,“ ütles ta lõpuks.

Allikas: Daily Mail