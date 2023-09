Ariana Grande avameelselt ilusüstidega liialdamisest: pikka aega tähendas ilu minu jaoks enda peitmist

Lauljanna rääkis videos avameelselt ja emotsionaalselt, kuidas tema suhe iluga on aja jooksul muutunud. 30-aastane Grande pole varem avalikult rääkinud, et on oma välimust kohendanud. Grande selgitas videos, et oli sageli kaunistanud end suuremate juuste või paksema lainerijoonega, et „varjuda millegi taha.“ Vanusega on tulnud enesekindlus ja arusaam loomulikust ilust ning tänaseks on meik ja rõivad tema jaoks lõbus eneseväljendus.

Ariana Grande on olnud juba lapseeast saadik meedia tähelepanu all ning tunnistab, et see on olnud talle raske ja just seetõttu oli ka periood, mil ta oma välimust üle tähtsustas ja teiste nõuandeid liialt kuulda võttis. „Oli tõesti raske teada, mida kuulda võtta ja mida mitte,“ tunnistab ta.

Nüüd tunnistas naine, et on hulgaliselt teinud täitesüste huultesse ning ka Botoxit. „Lõpetasin 2018. aastal, sest tundsin, et kõike on nüüd liiga palju,“ ütles lauljanna. „Pikka aega tähendas ilu minu jaoks enda peitmist, kuid täna tunnen, et see ei pea nii olema.“

Nüüd hindab naine oma loomulikku ilu. „Ma tahan näha oma nutu- ja naerukortse,“ jätkas Grande. „Ma loodan, et mu naerukortsud muutuvad üha sügavamaks ja ma naeran üha rohkem. Vananemine võib olla nii ilus.“ Siiski tunnistab Grande, et iluoperatsioonidele ta ei ei ütle. „Kas ma teeksin kümne aasta pärast Facelifti (näo tõstmine- toim.)? Võib-olla, jah,“ ütles naine.

allikas: Vogue.com