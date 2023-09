Elisa Kolk: minu meelest iga normaalne naine teab, et see ongi normaalne, kui mees sind toetab

Kas Indrek on sulle majanduslikult suureks toeks?

Jah, miks mul peaks olema üldse häbi seda tunnistada. See aga ei tähenda absoluutselt, et mul oma elu ja tegemisi ei oleks. Ma olen tahtnud juba varem välja öelda, et minu meelest iga normaalne naine tegelikult teab, et see ongi normaalne, kui mees sind toetab ja sinu eest hoolitseb. Ma ei kujuta oma elu ette mehega, kellel oleks suva minu tegemistest või kes jätaks mind hätta.