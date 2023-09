Roberta Einer emadusest: ma pole survestatud bioloogilisest kellast – see on teadlik samm

Roberta vastab, et on alati soovinud olla noor ema ja liigub praegugi teadlikult suunas, et teha perele ellu ruumi. „Ma pole survestatud bioloogilisest kellast – see on teadlik samm. Ja ma ei usu sellesse, et asjad lihtsalt juhtuvad. Mulle on oluline luua mõtestatult elustiili, kus mul on võimalus saada laps nii, et ta ei sega minu eluolu. Ma siiralt arvan, et you can have it all.„