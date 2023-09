Kohtumine hõõguva päikese maal: päriselt ja lubatult kohtuvad pruut ja peigmees ikkagi alles pulmas

Prints, printsess ja oranž köögimööbel

Douzis tuleb koduõuel mulle vastu pruudiseisuses Karima. Mis nüüd lahti? Tavaliselt teksastes ja särgis näitsik kannab kogu keha katvat pikka traditsioonilist riietust ja kindaid. „Pulmadeni tuleb jääda päikesekiirte kätte võimalikult vähe, et nahk oleks hele,“ seletab ta, et käib niimoodi riides juba mitu kuud. Karima räägib rõõmsalt, et tema prints kingib talle pulmadeks oranži köögimööbli. Tulevasi abikaasasid nimetataksegi kihluse ajal nõnda: prints ja printsess.

Karima kavatseb oma tumedad juuksed pleegitada võimalikult heledaks – Tuneesia noorte trend. See-eest pääsevad tänapäeval tuneeslannad vanast tavast, et enne pulmi tuleb mitu kuud päikese eest kaitstult omaette toas istuda. Pulmatraditsioonidega saab tutvuda Djerba saarel Guellala muuseumis. Selgub, et enne pulmi pidi pruut istuma mitu kuud jahedas ruumis, kus teda söödeti kookide ning muu hea ja paremaga, et lisanduvate kilodega muutuks keha pehmeks. Nüüdisajal ei peeta nuumamise tavast enam nii rangelt kinni: ehkki naised ei saa riigi lõunaosas sportida ega ujulas käia, on teadmine saledast joonest siiski ka nendeni jõudnud. Aga heledamaks tahavad pruudid siiani saada.

Ka Karima nahatoon muutub heledamaks, plaanid on tehtud, kuupäevi mitu korda muudetud. Tema kodu suurt hoonekompleksi ümbritsev müür on võõbatud kriitvalgeks – see on märk, et majas on oodata pulma.

***

Beduiinide pulmapeo avalöök on hennaöö. Pruudile loetakse ette poeeme ja esitatakse laule, sel ajal kui tema käsi ja jalgu silitavad pintslid, luues hennamustreid. Peened pintslid jätavad käeseljale musta värviga lookleva õiterea. Huvitav on jälgida, kuidas meister oskab vaba käega joonistada käeseljale perfektse joone. Mõnikord on mustritega kaetud terve käeselg, justkui oleks käes pitskindad. Hennaga kaunistatakse ka peigmehe väike sõrm, endisaegse terve peopesa asemel, ühtekuuluvuse märgina kehtib see ikka. Kuna kaunistatakse ka pruudi saatjate käed, siis on hennaöö väga pikk.