„Ta on deemon!“ Russel Brandi vägistamise ohvriks langenud Nadia: suutsin ainult mõelda, kuidas ma siit elusalt välja saan

Oma loo rääkis vägistamise ohvriks langenud Nadia. Naine otsustas oma suu avada peale seda, kui märkas Brand tegutseb nüüd heaolumentorina. „Ta räägib üht, aga tean seda deemonit, kes selle taga peidus on. Ta tahab aidata mediteerida – ta on selles „heaolumaailmas“ täiesti sees,“ sõnab naine ja lisab, et on nii vihane, et mehel on kõik võimalused selleks, et endast sellist kuvandit „müüa“.