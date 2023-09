Näitlejanna Reese Witherspoon annab nõu, mida iga naine südant kõvaks tehes peaks järgima

Bostonis toimunud konverentsil esitati Reese Witherspoonile küsimus, kuidas ta leiab oma tihedas ajagraafikus sõprade jaoks aega. Naine tõdes, et vastus on väga lihtne. „Asi on muutuste tegemises. Sõprussuhete muutmises,“ vastas ta.

Reese jätkas: „Kõik naised, kes on 40 pluss vanuses, mõistavad mind. Kui sõbrad ei lisa minu elule väärtust, on aeg minu elust lahkuda. Mu vanaema ütles ikka, et inimesed on nagu radiaatorid või äravoolutorud. Veeda aega radiaatoritega.“