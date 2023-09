OKEI või EI? „Teismeline ainult haugub vastu, keelud-käsud ei mõju.“ Psühholoog jagab toimivaid lahendusi

„Mul on 14aastane tütar ja 8aastane poeg. Saan aru, et teismeliseiga on keeruline ja suuri muutusi, sealhulgas meeleolumuutusi täis, kuid ma olen juba täiesti nõutu. Kuidas saada tütar end uuesti austama, et me saaks normaalseid vestlusi pidada ja inimesi kombel rääkida?,“ alustab seekordset murelikku kirja väsinud ema.