Naised, seda latti ei tohi kunagi alla lasta ehk need on põhilised standardid, mida suhtes omada

Ilma lahkuseta ei saa eksisteerida ka armastus. Headus on usaldusliku suhte loomise eeltingimus. Lõppude lõpuks, kui sa ei saa olla teise inimesega haavatav ja lasta tal mõnel haavatavuse hetkel sind lahkelt kohelda, tähendab see, et teil pole hea suhte jaoks tugevat alust. Lahkuse puudumine on võib-olla üks lihtsamini märgatavaid punaseid lippe – olenemata sellest, kas see inimene naeruvääristab teisi, kritiseerib või kasutab toksilisust omaenda ebakindluse varjamiseks.

Põhistandard, mis naistel peaks hea suhte jaoks olema, on teadmine, et potentsiaalne partner on aus tunnete väljendamisel ja oma tegudes. Ilma aususeta pole usaldus võimalik. Ilma usalduseta on armastava ja teineteist toetava suhte loomine ebatõenäoline. Kaks inimest võivad niimoodi suhtesse astuda küll, kuid tõenäosus, et selline suhe jääks kestma ja selles oleks palju armastust, on lõppkokkuvõttes nullilähedane. Tegelikult on see alus kõigele, alates sügavast intiimsusest, teineteise mõistmiseni ja väärtustamiseni.