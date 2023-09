Naomi Campbell jagab avalikult naiseks olemise väljakutseid: ühel hetkel tunnen ennast hästi ja järgmisel see lihtsalt juhtub

On rõõm tõdeda, et menopausist rääkimine ei ole enam tabu ja ka staarid on selle eluetapi osas üha avameelsemad.

Peagi linastuva dokumentaalsarja „The Super Models“ ühes episoodis on näha, kuidas 53-aastane Campbell kogeb pildistamise ajal menopausieelset kuumahoogu.

„Ma usun, et mul on perimenopaus,“ tõdeb naine episoodis, viidates organismi seisundile, mis hakkab keha menopausiks ette valmistama.

Kuumahoo ajal küsitakse modellilt, kas ta soovib, et talle toodaks midagi jahutavat. „Siin ei ole midagi, mida saaks teha. See lihtsalt juhtub,“ avaldab modell. „Ühel hetkel on kõik hästi ja järgmisel on selline tunne, nagu keha hakkaks leegitsema. Miks mehed menopausi kogema ei pea?“ viskas kahe lapse ema õhku.

Sarja režissöör Larissa Bill on linti jäänud stseeni üle väga õnnelik ja kiidab modelli tema avameelsuse eest.

„See on suurepärane päris hetk, kas pole? Näha selliseid naisi samu muresid kogemas pakub nii palju samastumist. See on imeline,“ kommenteeris ta.

Suurel osal naistest algab menopaus 40 ja 58 eluaastate vahel, kuid sümptomid võivad avalduma hakata juba mitu aastat varem.

Lisaks kuumahoogudele on menopausi puhul levinud sümptomiteks ka ebaregulaarsed menstruatsioonid, intiimpiirkonna kuivus, kaalutõus, tujumuutused ja kolesteroolitaseme tõus.

Allikas: People